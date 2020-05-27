Во Владивостоке открываются пляжи и набережные

Во Владивосток начали открывать проезд к городским пляжам и набережным, закрытым из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию города.

«Во Владивостоке приступили к постепенному снятию ограничений на посещение мест массового отдыха. Речь идет о пляжах и площадках на открытом воздухе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 27 мая стали открыты проезды к Токаревской кошке, набережной Спортивной гавани, также стала открыта для посещений территория озера Юность.

По словам главы города Олега Гуменюка, люди устали и очень ждали даже таких послаблений режима. При этом он отметил, что необходимо соблюдать социальную дистанцию и надевать маски и перчатки при контакте с другими людьми.

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