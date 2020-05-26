В Тамбовской области мужчина убил топором 101-летнего ветерана

Житель села Тулиновка в Тамбовской области проник в дом к 101-летнему ветерану ВОВ, убил его топором и ранил его 38-летнюю внучку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) <...> В совершении данных преступлений подозревается 46-летний односельчанин погибшего», — заявили следователи.

По информации ведомства, днем 26 мая подозреваемый забрался в дом к ветерану, после чего нанес несколько ударов топором по голове пенсионера. Увидев внучку ветерана, мужчина также ранил ее топором и сбежал. Женщину доставили в больницу.

Подозреваемого задержала полиция. О его мотивах пока неизвестно.