В Таджикистане число заражений коронавирусом превысило три тысячи
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В Таджикистане за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 379, достигнув 3266, пишет минздрав страны.
Отмечается, что под медицинским наблюдением находятся 2588, вылечились 1417, скончались 47 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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