Решение о датах парада Победы и голосования по Конституции выберет Путин

Решение о датах проведения парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию РФ примет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, решение будет принято на основании всех данных о ситуации с распространение коронавирусной инфекции.

«Давайте дождемся, когда глава государства сообщит о своем решении», — подчеркнул Песков.

Ранее СМИ сообщали, что в Кремле рассматривают возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы в один день, а именно — 24 июня.

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