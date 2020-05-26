Решение о датах парада Победы и голосования по Конституции выберет Путин
Решение о датах проведения парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию РФ примет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, решение будет принято на основании всех данных о ситуации с распространение коронавирусной инфекции.
«Давайте дождемся, когда глава государства сообщит о своем решении», — подчеркнул Песков.
Ранее СМИ сообщали, что в Кремле рассматривают возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы в один день, а именно — 24 июня.
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