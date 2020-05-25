Жителей средней полосы России и Сибири предупредили о летних ураганах

Летом текущего года возможно увеличения числа ураганов и смерчей в средней полосе России и в регионах Сибири, предупреждают эксперты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Подобная динамика объясняется глобальными изменениями климата и складывающейся метеорологической обстановкой, указано в сообщении.

При этом эксперты отмечают, что данный прогноз подтверждается ураганом, прошедшим в мае в Чите.

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