Жителей средней полосы России и Сибири предупредили о летних ураганах
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Летом текущего года возможно увеличения числа ураганов и смерчей в средней полосе России и в регионах Сибири, предупреждают эксперты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Подобная динамика объясняется глобальными изменениями климата и складывающейся метеорологической обстановкой, указано в сообщении.
При этом эксперты отмечают, что данный прогноз подтверждается ураганом, прошедшим в мае в Чите.
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