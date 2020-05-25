Число жертв коронавируса в Польше превысило тысячу

Более тысячи человек с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией скончались в Польше за все время распространения заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны на официальной странице в Twitter.

Общее число жертв коронавируса в Польше на данный момент составляет 1 007 человек, указано в сообщении. Всего в стране выявлен 21 631 случай COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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