В Иране обвинили США в нарушении условия перемирия

Галибаф: США не выполнили два пункта соглашения, их нужно решить до переговоров
Американская сторона не выполнила два условия перемирия. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер на странице в социальной сети X.

«Две меры, взаимно согласованные между сторонами, до сих пор не были реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокировка замороженных активов», — указал он.

Галибаф подчеркнул, что эти два момента должны быть урегулированы до начала переговоров Ирана и Соединенных Штатов.

10 апреля телеканал Press TV со ссылкой на свои источники заявил, что Тегеран прекратит любые переговоры с Вашингтоном в Пакистане, касающиеся урегулирования конфликта и достижения двустороннего соглашения, в случае возобновления Израилем бомбардировок территории Ливана.

7 апреля в США объявили о двухнедельном перемирии с Ираном. СМИ сообщали, что Белый дом получил от Тегерана план урегулирования конфликта, включающий 10 пунктов. Исламская Республика, в свою очередь, согласилась разблокировать Ормузский пролив.

Ранее Вэнс высказался о предстоящих переговорах США с Ираном в Пакистане.

 
Будут ли платить пенсии, кто придумал биткоин и как исчезают банки. Главное про деньги за неделю
