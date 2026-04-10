В Афганистане неизвестные расстреляли паломников в парке

Неизвестные расстреляли отдыхающих в парке Афганистана, погибли семь человек
Неизвестные вооруженные люди на мотоциклах открыли огонь из автоматического оружия по отдыхающим в парке уезда Инджиль афганской провинции Герат. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Абдул Матин Кани, передает портал Ariana news.

Инцидент произошел 10 апреля после полудня в деревне Габарзун. По словам очевидцев, вооруженные люди сначала отделили от толпы отдыхающих мужчин и застрелили их на глазах у их жен и детей. Женщины, которые попытались бежать, также были застрелены. Среди жертв есть дети.

Жители Инджиля утверждают, что убитые и раненные люди совершали паломничество к шиитской святыне «Сейед Мохаммад Ага» и отдыхали там в местном парке.

МВД Афганистана подтвердило случившееся. По словам Кани, в результате инцидента погибли семь человек, еще 13 получили ранения. Он отметил, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

До этого в Энгельсе Саратовской области арестовали местного жителя, который открыл стрельбу из пневматического пистолета по двум девочкам-подросткам. По данным следствия, вечером 1 апреля мужчина, находясь на балконе своей квартиры, выстрелил в школьниц 15 и 16 лет из-за того, что они громко смеялись. Одна из пострадавших получила легкие телесные повреждения.

Ранее астраханец выстрелил в голову соседу из-за спора о земле.

 
Будут ли платить пенсии, кто придумал биткоин и как исчезают банки. Главное про деньги за неделю
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

