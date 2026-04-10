В Афганистане неизвестные расстреляли паломников в парке

Неизвестные вооруженные люди на мотоциклах открыли огонь из автоматического оружия по отдыхающим в парке уезда Инджиль афганской провинции Герат. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Абдул Матин Кани, передает портал Ariana news.

Инцидент произошел 10 апреля после полудня в деревне Габарзун. По словам очевидцев, вооруженные люди сначала отделили от толпы отдыхающих мужчин и застрелили их на глазах у их жен и детей. Женщины, которые попытались бежать, также были застрелены. Среди жертв есть дети.

Жители Инджиля утверждают, что убитые и раненные люди совершали паломничество к шиитской святыне «Сейед Мохаммад Ага» и отдыхали там в местном парке.

МВД Афганистана подтвердило случившееся. По словам Кани, в результате инцидента погибли семь человек, еще 13 получили ранения. Он отметил, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

