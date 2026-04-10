На Урале сердце младенца внезапно остановилось после кормления

На Урале у месячного мальчика после кормления внезапно остановилось сердце. Об этом сообщает ural.kp.ru.

Инцидент произошел 8 апреля в Екатеринбурге, когда 24-летняя мать покормила сына и уложила на кровать — через десять минут младенец перестал дышать. Спасти его не удалось. Отмечается, что ребенок родился в конце февраля недоношенным и страдал пороком сердца. Следователи начали проверку, но, по предварительным данным, это случилось из-за хронического заболевания.

При этом мать ребенка является иностранкой, которая приехала в Россию в октябре и находилась в стране незаконно. Ее задержали и отправили в спецприемник, составив административный протокол о нарушении режима пребывания. Ей грозит штраф до 5 тысяч рублей и депортация. Отец мальчика работает грузчиком.

