Израиль исключил страну Евросоюза из переговоров с Ливаном за плохое поведение

The Jerusalem Post: Израиль отказался допускать Францию к переговорам с Ливаном
Израиль исключил Францию из переговоров с Ливаном, которые должны начаться на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом сообщает The Jerusalem Post, ссылаясь на источники.

«Поведение Франции за последний год, в том числе инициативы, которые направлены на ограничение способности Израиля воевать в Иране, и отсутствие желания предпринять шаги для оказания помощи Ливану в разоружении «Хезболлы», привело к тому, что Израиль рассматривает Париж ​​как несправедливого посредника», — сказал один из израильских чиновников.

5 апреля сообщалось, что минобороны Израиля приостановило все оборонные закупки у Франции в ответ на отказ Парижа предоставить свое воздушное пространство израильским самолетам для транспортировки вооружения, предназначенного для операции против Ирана.

31 марта сообщалось, что Франция отказалась предоставить свое воздушное пространство для транспортировки оружия США в Израиль впервые с начала операции в Иране.

В начале марта Франция закрыла свое воздушное пространство для любых самолетов, участвующих в военной операции против Ирана. Президент Эммануэль Макрон назвал военные действия США и Израиля против Исламской Республики нарушающими международное право. Несмотря на это, 21 марта Париж разрешил американским стратегическим бомбардировщикам пролететь через французскую территорию на пути в Иран.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

