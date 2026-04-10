В Тюмени мужчина приставал к детям на улице и предлагал сделать массаж

В Тюмени мужчина звал девочек прогуляться и делал непристойные предложения. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на отца одной из школьниц.

Инцидент произошел в районе Ново-Патрушево. Судя по видео, которое дети успели заснять, к ним подошел мужчина. Во время беседы он предложил несовершеннолетним сделать им массаж, а также позвал сходить с ним в магазин. При этом девочки открыто говорят, что им по 12 лет.

Также мужчина интересовался опытом девочек в отношениях. По словам отца одной из школьниц, они были напуганы.

Родитель обратился в Следственный комитет.

До этого в Новосибирске мужчина домогался маленькую девочку. В какой-то момент она смогла забежать в подъезд, и незнакомец стал выламывать дверь.

После этого к нему подошел пенсионер и пытался вразумить, но это вызвало агрессию. Мужчина избил пожилого человека, в результате он попал в больницу.

Ранее няня устраивалась на работу и домогалась до детей на камеру, чтобы ублажить мужа.