Тренер рассказал, как есть до и после тренировки, чтобы усилить результат

Перед тренировкой стоит поесть за 1,5–3 часа, чтобы эффективно выполнять упражнения, заявил в беседе с «Газетой.Ru» тренер загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. Если поели за полчаса до — во время упражнений могут быть рвотные позывы, предупредил он.

«Лучшее, что можно сделать до тренировки, это нормально поесть за полтора-три часа. Полноценный прием пищи с белком (курица, рыба, яйца, творог), углеводами (гречка, рис, макароны из твердых сортов, картофель, овсянка) и небольшим количеством жиров. Такая еда дает энергию и при этом не лежит камнем в животе к моменту разминки. Если нормально поесть не получилось, за 40–60 минут до зала можно перекусить чем-то легким. Отдельный вопрос про тренировки натощак. Если у вас бывают скачки давления, головокружения или проблемы с желудком, лучше не экспериментировать», — отметил он.

Тренер развеял миф об «углеводном окне», когда сразу после занятия советуют срочно поесть.

«Популярный миф гласит, что нужно срочно выпить протеин в течение 20–30 минут, иначе тренировка прошла впустую. На практике, если вы нормально поели за два-три часа до занятия, никакого магического окна нет. Но поесть в течение одного-двух часов после все равно нужно. Организму требуется белок (20–40 граммов в зависимости от массы тела) и углеводы для восстановления. Рыба с рисом, индейка с картофелем, яйца с цельнозерновым хлебом, творог с фруктами и орешками. Жиры тоже допустимы, но без фанатизма», — заключил он.

Ранее тренер рассказал, можно ли похудеть, работая на огороде.