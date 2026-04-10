Прибалтика высказалась о разрешении на пролет украинских беспилотников

Латвия, Эстония и Литва не выдавали Украине разрешение на пролет беспилотных летательных аппаратов через свою территорию для атак на Россию. Об этом заявили министерства иностранных дел стран Прибалтики в совместном заявлении, размещенном на сайте дипведомства Латвии.

«Страны Балтии не давали разрешения использовать свою территорию и воздушное пространство для проведения беспилотных атак по РФ», — подчеркивается в сообщении.

По словам представителей внешнеполитических ведомств, эта информация была в том числе передана временным поверенным в делах России в Литве и Эстонии.

6 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение прибалтийским государствам из-за решения открыть небо для пролета украинских беспилотников при атаках на Россию.

Ранее жители Эстонии пожаловались на летающие над страной украинские дроны.

 
