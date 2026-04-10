«Здание взлетело». Во Владикавказе два человека погибли от взрыва на складе пиротехники

Число пострадавших при взрыве во Владикавказе возросло до 14

В центре Владикавказа произошел мощный взрыв на складе пиротехники — двое человек погибли, еще 14, в том числе двое детей, пострадали. Причиной, по информации СМИ, стала детонация фейерверков. Партия могла быть просроченной, так как пролежала на складе четыре года. Фейерверки хранились в необорудованном месте, из-за чего владельцам неоднократно выносили предупреждения о нарушении пожарной безопасности.

Взрыв произошел на складе в центре Владикавказа, после чего там возник пожар. Два человека погибли, сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

СМИ рассказали, что у складских помещений в эпицентре полностью обрушился фасад, повреждения получили и автомобили, припаркованные неподалеку. Mash Gor добавил, что также повреждена линия электропередачи, из-за чего часть города осталась без света.

«Площадь пожара оценивается в 750 квадратных метров, площадь обрушения — 800 квадратных метров», — уточнили в МЧС.

Погибшие и пострадавшие

Спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших. По информации Telegram-канала Mash Gor, один из них— 41-летний мужчина. Предварительно, это сотрудник склада.

Также в результате инцидента пострадали 14 человек. Среди них, как уточнил Меняйло, двое детей, в том числе годовалый ребенок . Все пострадавшие госпитализированы в разные больницы города, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

«Состояние госпитализированных детей стабильное, их жизни ничего не угрожает», — добавил глава республики.

Пожар на складе во Владикавказе, где произошел взрыв в помещении для хранения пиротехники, 10 апреля 2026 года НТК «Осетия-Ирыстон»/ТАСС

Из соседних зданий начали эвакуировать людей: их уводят в подвалы или просят как можно скорее покинуть опасную зону.

Причина взрыва

Baza сообщила, что взрыв произошел на складе магазина пиротехники . На видео, которое опубликовал Mash, видно, как вместе с дымом в небо поднимаются огни от разрывающихся фейерверков. Telegram-канал «ЧП / Владикавказ #1» также рассказал, что этикетки от пиротехники разлетелись в радиусе 300 метров.

«Сильный грохот, аж земля затряслась. Дома стены, все затряслось. <...> Я сперва подумала, может, у нас там где-то во дворе у кого-то котел или что-то взорвался. Повыскакивали все, а тут все черным пламенем», — рассказала Telegram-каналу «Сапа 15» местная жительница Лаура.

Другая очевидица сообщила, что несколько секунд слышала страшный треск и грохот, а затем — еще один сильный взрыв.

«Когда глаза подняла, там от здания практически ничего нет, оно взлетело», — уточнила она.

Пожар на складе во Владикавказе, где произошел взрыв в помещении для хранения пиротехники, 10 апреля 2026 года ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания в Max/ТАСС

Причиной взрыва, как пишет Life со ссылкой на SHOT, стала детонация фейерверков от местного производителя, который прекратил работу в 2024 году. Пиротехника, по информации Telegram-канала, могла быть просрочена, из-за чего детонировала прямо в магазине .

«Партия фейерверков пролежала четыре года после того, как на юге России запретили салюты на праздники. Количество продаж у компании резко упало, остатки, предназначенные для реализации в соседних регионах, Краснодарском крае и Ростовской области, хранились на складе и сегодня сдетонировали из-за разложения химических компонентов», — рассказал Mash.

По данным SHOT, вся пиротехника хранилась в необорудованном месте, из-за чего владельцам неоднократно выносили предупреждения о нарушении пожарной безопасности.