У бывших кубанских депутатов изъяли имущество на десятки миллиардов рублей

Ленинский районный суд Краснодара встал на сторону Генеральной прокуратуры РФ, удовлетворив их иск о конфискации и передаче в пользу государства активов, ранее принадлежавших экс-депутатам краевого заксобрания – Сергею Фурсе и Алексею Сидюкову. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дело связано с их совместной деятельностью с арестованным экс-замгубернатором Андреем Коробкой, который более десяти лет курировал аграрный сектор региона.

Судья постановил передать в собственность Российской Федерации перечень имущества, принадлежащего Фурсе, Сидюкову и связанным с ними лицам: движимое и недвижимое имущество, доли в уставных капиталах различных компаний, акции, ценные бумаги, земельные наделы, денежные средства, размещенные на банковских счетах, и прочие активы.

В общей сложности, под конфискацию попала 81 коммерческая структура, более 130 земельных участков и свыше 350 объектов жилой и нежилой недвижимости, зарегистрированных на бывших депутатов и их родственников.

Итоговая оценочная стоимость изъятых активов превысила 81,5 млрд рублей. Первоначально называлась сумма в 62,5 млрд рублей.

Среди предприятий, конфискованных в пользу государства, значатся такие крупные игроки рынка, как зернотрейдер «Краснодарзернопродукт», известные винодельческие хозяйства «Саук-Дере» и «Раевское», агрофирмы «Родина» и «Развилинское», «Васюринский агрохолдинг» и ряд других сельскохозяйственных и строительных компаний.

Согласно материалам искового заявления, до 2012 года Фурса и Сидюков владели на Кубани предприятиями, чья совокупная прибыль не превышала 10 млн рублей. После избрания во властные структуры, как утверждает следствие, совместно с вице-губернатором Коробкой они организовали незаконную схему обогащения, используя для этого ресурсы государственной и муниципальной собственности.

