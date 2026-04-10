«Всего лишь дал леща»: мужчина ударил посетительницу московского ТЦ из-за замечания

«Осторожно, новости»: в Москве мужчина ударил посетительницу ТЦ из-за замечания
В Москве мужчина ударил посетительницу торгового центра после того, как она сделала ему замечание. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 9 апреля в ТЦ Fort. Женщина рассказала, что попросила другого посетителя говорить по телефону потише — в ответ он начал кричать и оскорблять ее. После этого она посоветовала ему «разговаривать так с мамой», и он ударил ее по голове. По словам пострадавшей, на место подбежали друзья нападавшего, которые также оскорбляли ее и якобы негативно высказывались о русских.

Женщина вызвала на место полицию. По ее словам, в отделе брат нападавшего уговаривал ее не писать заявление, утверждая, что «их все равно отмажут». Сам агрессор заявил, что «всего лишь дал леща». Пострадавшая опасается, что обидчик избежит наказания.

Ранее в Новосибирске курьер напал на женщину после замечания и сбил пешехода.

 
