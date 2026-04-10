«До последнего вздоха»: лидер «Хезболлы» заявил о продолжении войны с Израилем

Лидер «Хезболлы» Касем: война с Израилем будет продолжаться до последнего вздоха
Шиитское движение «Хезболла» продолжит войну с Израилем, несмотря на позицию правительства Ливана. Об этом заявил лидер движения Наим Касем, слова которого приводит телеканал CNN.

«Сопротивление будет продолжаться до последнего дыхания... Вместе — как государство, армия, народ и сопротивление — мы защищаем страну, восстанавливаем ее суверенитет и изгоняем оккупанта», — сказал Касем в видеообращении.

По его словам, израильская армия не достигла целей наземной операции в Ливане. Он отметил, что за более чем 40 дней боевых действий Израилю не удалось остановить ракетные удары и атаки беспилотников по своей территории.

8 апреля израильские войска нанесли самую масштабную серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане с начала нынешней эскалации. Как заявили в армейской пресс-службе, атака длилась 10 минут. Удары были совершены по центрам разведки и управления «Хезболлы», огневой инфраструктуре движения, его военно-морским силам, а также объектам элитного подразделения «Радван» в составе организации.

9 апреля телеканал NBC News сообщил, что президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху снизить интенсивность израильских ударов по Ливану, чтобы способствовать успеху переговоров с Ираном. После этого Нетаньяху заявил, что Израиль начнет прямые переговоры с Ливаном о разоружении «Хезболлы» и урегулировании конфликта в «ближайшее возможное время».

Ранее Нетаньяху заявил, что прекращение огня с Ираном не касается Ливана.

 
Пасхальное перемирие с Украиной в 2026 году — что с ним не так и есть ли шанс не возвращаться к ударам
