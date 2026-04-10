Пожилой россиянин больше десяти лет насиловал дочь возлюбленной

В Оренбуржье пенсионер больше десяти лет насиловал дочь возлюбленной

В Оренбуржье 65-летнего мужчину арестовали по обвинению в многолетнем насилии над дочерью возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба Медногорского городского суда.

Инцидент произошел в городе Медногорске. По версии следствия, с 2015 по 2026 год пенсионер, проживая вместе с сожительницей и ее несовершеннолетней дочерью, систематически насиловал ребенка. Ему предъявили обвинение по четырем эпизодам особо тяжких преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ.

Суд изучил материалы дела и удовлетворил ходатайство следствия. Мужчину заключили под стражу до 9 июня.

