Спасатели прекратили работы на месте ЧП во Владикавказе

Работы на месте взрыва во Владикавказе приостановили — зданию грозит обрушение. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«Решением Оперативного штаба вынуждены приостановить работы по разбору завалов на месте ЧП – есть риск обрушения здания», — рассказал глава республики.
Меняйло уточнил, что территория взята под охрану и утром специалисты вернутся на объект, чтобы возобновить работы.
Сотрудники коммунальных служб пытаются восстановить электроснабжение близлежащих домов, для этого делается все возможное, подчеркнул глава республики.
10 апреля в центре Владикавказа произошел взрыв. Как сообщал Mash, ЧП произошло на складе в Партизанском переулке, где хранились фейерверки.
По последним данным, в результате взрыва пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Два человека не выжили.
После взрыва в городе ввели режим ЧС.
