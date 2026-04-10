Спасатели прекратили работы на месте ЧП во Владикавказе

Разбор завалов на месте взрыва во Владикавказе остановили из-за угрозы обрушения

Работы на месте взрыва во Владикавказе приостановили — зданию грозит обрушение. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Решением Оперативного штаба вынуждены приостановить работы по разбору завалов на месте ЧП – есть риск обрушения здания», — рассказал глава республики.

Меняйло уточнил, что территория взята под охрану и утром специалисты вернутся на объект, чтобы возобновить работы.

Сотрудники коммунальных служб пытаются восстановить электроснабжение близлежащих домов, для этого делается все возможное, подчеркнул глава республики.

10 апреля в центре Владикавказа произошел взрыв. Как сообщал Mash, ЧП произошло на складе в Партизанском переулке, где хранились фейерверки.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Два человека не выжили.

После взрыва в городе ввели режим ЧС.

Ранее в шахте на юге России произошел взрыв.