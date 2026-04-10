В МВФ посчитали, что население Украины сокращается быстрее всех в мире

Население Украины сократилось быстрее всех в мире за последние 25 лет. Об этом сообщает Visual Capitalist на основе данных Международного валютного фонда (МВФ).

«Население Украины сократилось примерно на треть — это самое резкое снижение численности населения», — говорится в публикации.

По данным аналитиков, за четверть века население Украины уменьшилось примерно на 16 млн человек — с 48,7 млн в 2000 году до примерно 32,9 млн в 2025 году. Это худший показатель среди 183 стран, отмечает VC. На показатели оказали влияние «долгосрочные экономические факторы» и конфликт с Россией, посчитали в МВФ.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что за 12 лет после «майдана» население страны сократилось почти в два раза — с 45 млн до 20 млн человек. По его словам, республики потеряла столько людей, лишившись Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, он учел естественную убыль населения и беженцев.

Ранее Украине предрекли появление безлюдных зон.

 
Будут ли платить пенсии, кто придумал биткоин и как исчезают банки. Главное про деньги за неделю
