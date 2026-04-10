Диетолог раскрыла, кому вредно есть куличи

Классический кулич следует с осторожностью употреблять людям с чувствительностью к глютену, а также при сахарном диабете. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог клиники «Атлас» Анастасия Ефимова.

«Современная диетология перестает делить продукты на «полезные» и «вредные», поскольку важен рацион в целом. Если он сбалансирован, один кусок кулича на праздник не станет проблемой. Но есть люди, которым стоит быть осторожнее. Классический кулич содержит глютен, поэтому он не подходит людям с целиакией или чувствительностью к глютену. Однако сегодня без труда можно найти безглютеновые альтернативы. Также кулич включает молочные продукты, поэтому может вызывать симптомы у людей с аллергией на белок коровьего молока. При сахарном диабете сочетание сахара, белой муки и жира может вызывать резкие скачки глюкозы, однако при хорошем контроле заболевания небольшой кусок допустим. При заболеваниях ЖКТ, особенно в обострении, сдоба может вызывать тяжесть и дискомфорт», — пояснила Ефимова.



Врач также обратила внимание на калорийность продукта: классический кулич содержит около 400 ккал на 100 г, что важно учитывать людям с избыточной массой тела.

«Если есть хронические заболевания или особые требования к рациону, хорошим решением может стать домашняя выпечка: она дает возможность контролировать состав, уменьшить сахар и жир, выбрать альтернативную муку, а сам процесс приготовления помогает выстроить более осознанное отношение к еде», — отметила Ефимова.

Она напомнила, что срок хранения кулича при комнатной температуре составляет от 2 дней до недели, и рекомендовала не употреблять в пищу залежалую выпечку.



«Важно избегать герметичной упаковки и следить за признаками порчи: запах сырости, липкость, изменение вкуса и любые, даже минимальные, следы плесени. Я советую удобный способ хранения — заморозка: кулич хорошо ее переносит, и это помогает не переедать», — добавила врач.

