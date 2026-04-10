Комментатор «Матч ТВ» назвал фаворита матча «Зенит» — «Краснодар»

Спортивный комментатор Константин Генич в эфире телеканала «Матч Премьер» назвал петербургский «Зенит» фаворитом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

«Зенит» играет дома, плюс он на большие матчи всегда в целом настраивается добротно, и у него есть исполнители, которые могут сделать разницу. Сложно. 51 на 49, потому что «Зенит» играет дома», — сказал Генич.

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 12 апреля. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

После 23 туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар» с 52 набранными очками. Вторым идет «Зенит» (51), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (44).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

