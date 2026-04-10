СК отсудил у дочерней компании Минобороны почти 1 млрд рублей

Суд в Москве постановил взыскать с дочернего предприятия Минобороны, военно-строительной компании 903 млн рублей в пользу Следкома. Об этом сообщили «Газете.Ru» в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, Военно-строительная компания должна выплатить 903 млн рублей неустойки по контракту на реконструкцию и строительство зданий для размещения Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации. Как говорится в решении арбитражного суда города Москвы, контракт стоимостью 4,2 млрд рублей был заключен в июле 2022 года. Планировалось, что все работы будут завершены до конца декабря 2023-го, однако объекты до сих пор не введены в эксплуатацию», — сообщили в пресс-службе.

Кроме неустойки Военно-строительная компания должна будет выплатить штраф 100 тысяч рублей и госпошлину в размере 4,9 млн рублей, отметили в Rusprofile.

«Строительство ведется в Петергофе на территории Военного госпиталя. По контракту, подрядчик должен демонтировать 12 зданий, включая лечебный корпус и физиотерапевтическое отделение, реконструировать шесть объектов, в том числе административный и медицинский корпуса, а также построить с нуля учебно-административный и спальный корпуса, надземный переход с КПП и парикмахерской и крытую автостоянку. Публично-правовая компания «Военно-строительная компания» учреждена Министерством обороны России в 2020 году. Занимается проектированием, реконструкцией и строительством различных объектов в интересах Вооруженных сил России: кадетских корпусов, военных госпиталей, жилых комплексов и т. д. Выручка компании за 2024 год составила 77 млрд рублей, убыток — 28 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что решение не вступило в законную силу и еще может быть обжаловано.

Ранее суд приговорил экс-замминистра обороны РФ Павла Попова к 19 годам колонии.