Овечкина номинировали на премию НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» номинировал Александра Овечкина номинирован на награду «Кинг Клэнси Мемориал трофи», передает Sport24

«Кинг Клэнси Мемориал трофи». — приз, вручаемый игроку, признанному примером на льду и в общественной жизни.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. На данный момент на его счету 1005 заброшенных шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

