Трамп раскрыл, как США готовятся к возможному провалу переговоров с Ираном

США уже заряжают военные корабли лучшими боеприпасами на случай провала переговоров с Ираном. Об этом заявил газете New York Post американский президент Дональд Трамп.

Про его словам, результаты предстоящих переговоров делегаций Вашингтона и Тегерана в Исламабаде станут понятны в течение 24 часов.

7 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский лидер также отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив. Позднее Израиль поддержал перемирие.

9 апреля Трамп объявил, что американская армия будет находиться вблизи Ирана до тех пор, пока мирное соглашение не будет полностью исполнено, а в случае его нарушения последуют более масштабные удары. Тегеран уже обвинил Вашингтон в нарушении трех пунктов договора. Стороны также не достигли взаимопонимания по прекращению обстрелов Ливана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее стало известно, когда Иран откроет Ормузский пролив.

 
