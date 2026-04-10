Дядю Артемия Лебедева внесли в реестр иноагентов

Минюст России: филолог Иван Толстой внесен в реестр иноагентов
Минюст России включил в реестр иностранных агентов филолога, журналиста и историка литературы Ивана Толстого — внука писателя Алексея Николаевича Толстого. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным министерства, Толстой распространял недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения спецоперации на Украине. Кроме того, как утверждается, филолог принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иностранных агентов и нежелательных на территории России организаций, а также взаимодействовал с нежелательной в РФ организацией.

По информации ведомства, Толстой в данный момент проживает за границей.

Иван Толстой — брат писательницы Татьяны Толстой. Она, в свою очередь, является матерью известного блогера и дизайнера Артемия Лебедева. Таким образом, Толстой приходится ему дядей. Филолог живет и трудится в Праге. С середины 1990-х годов работает редактором и ведущим программ «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) в Чехии.

Ранее стало известно, что Минюст исключил 75 лиц из реестра иностранных агентов.

 
