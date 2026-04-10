Суд арестовал журналиста «Новой газеты» Ролдугина до 10 мая

Журналист «Новой газеты» Олег Ролдугин арестован до 10 мая, такое решение принял Тверской суд Москвы.Об этом пишет РИА Новости.

Ролдугина обвиняют в незаконном использовании персональных данных. Журналист не признает вину.

Уголовное дело, касающееся незаконного сбора, хранения, передачи и использования компьютерной информации, содержащей персональные данные, было инициировано 10 марта. В связи с этим делом в четверг, 9 апреля, прошел обыск в редакции «Новой газеты».

Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», перед возбуждением уголовного дела Ролдугин выпускал расследования на тему окружения главы Чечни Рамзана Кадырова (статья «Пенки общества») и новых учебников истории (статья «Могут повторить»). Кроме того, он раскрыл информацию о том, кто написал донос на Наоко — девушку, исполнявшую песни иноагентов (статья «История одного доноса»).

Ранее эксперт рассказал «Газете.Ru», за что конкретно могли задержать Ролдугина.

 
Пасхальное перемирие с Украиной в 2026 году — что с ним не так и есть ли шанс не возвращаться к ударам
