В мужчину, найденного возле многоэтажки в Смоленске, могли стрелять из-за ревности

В мужчину, которого нашли без признаков жизни в Смоленске, стрелял ревнивец. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Предварительно, в мужчину стрелял 32-летний ревнивец. Бывшая жена злоумышленника проживала с новым избранником, который и стал целью стрелка. Сейчас преступника ищут.

Инцидент произошел под окнами многоэтажного дома №2 на улице Изумрудной — там нашли 36-летнего мужчину без признаков жизни с огнестрельными ранениями. Предполагалось, что мотивом нападения могло быть хищение денег, однако в квартире мужчины следов ограбления не обнаружили.

