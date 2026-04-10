Доллар упал до 75 рублей. Что будет дальше?

Курс доллара 10 апреля опускался до 75–77 рублей. С пиковых значений в марте он подешевел более чем на 10%. Экономисты объяснили текущее падение доллара ростом экспортной валютной выручки в России из-за повышения цен на нефть в марте. Что будет с долларом дальше и при чем тут ситуация на Ближнем Востоке и Пасхальное перемирие на Украине — в материале «Газеты.Ru».

Курс доллара на российском межбанковском рынке 10 апреля упал ниже 77 рублей, на международном рынке Forex — ниже 75 рублей. С пиковых значений в марте (85 рублей) американская валюта подешевела более чем на 10%.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», объяснили текущее падение курса доллара притоком валютной выручки в Россию и, соответственно, ростом ее предложения на финансовом рынке при низком спросе на нее. Геополитический фактор оказывает ограниченное влияние на курс рубля к доллару, добавили специалисты. Они ожидают, что текущее снижение курса американской валюты будет краткосрочным и она может подорожать в ближайшее время. По словам экспертов, в целом рубль уже год торгуется в устоявшихся диапазонах: доллар стоит 75–86 рублей, евро — 87–100 рублей, юань — 10,8–12,5 рубля. Поэтому сейчас речь скорее идет о возвращении рубля в середину устоявшегося диапазона после локального ослабления рубля в марте.

«На курсы зарубежных валют давит ожидаемый приток повышенной экспортной выручки в РФ из-за резкого роста цен на энергоносители с начала весны. Физически выручка от мартовских цен может начать поступать с середины апреля, основная ее часть поступит в мае. Отсутствие Минфина на валютном рынке во втором квартале усилит корреляцию курсов и нефтяных цен. Рост курсовой волатильности не будет удивительным», — сказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Стоимость российской экспортной нефти в марте выросла до $77 за баррель после $45 за баррель в феврале и $41 — в январе, подчеркнул главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Поэтому он ожидает, что в апреле вырастут продажи валюты российскими экспортерами. Аналитик оценивает лаг между текущими ценами на нефть и влиянием на курс рубля (поступлением валютной выручки на внутренний рынок) примерно в полтора месяца.

Эксперты отметили слабое влияние геополитического фактора на текущее падение доллара. Ситуация на Ближнем Востоке и пасхальное перемирие на Украине оказывают ограниченное влияние : геополитическая напряженность поддерживает цены на нефть, но эффект для рубля проявляется с задержкой в один-два месяца, добавил генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

По словам Васильева, ситуация на Ближнем Востоке и возросшие цены на нефть позитивно повлияли на рубль на ожиданиях, что экспортеры в ближайшее время начнут продавать больше валютной выручки. Но временное перемирие на Ближнем Востоке значимо на рубль не повлияло, так как цена нефти Brent остается недалеко от $100 за баррель. Рынок сомневается в устойчивости этого перемирия, подчеркнул Васильев. Он добавил, что объявление о Пасхальном перемирии в украинском конфликте тоже не сказалось на курсе рубля, так как не затрагивает основные факторы влияния — экспортно-импортные операции и движение капитала.

«Курсы иностранных валют после 10%-ного падения за последние три недели стали сильно технически перепроданы. Пока дисбаланс спроса и предложения валюты на рынке сохраняется, курсы могут быть в моменте еще ниже. Определить дно сложно, но отскок созрел и может начаться в любой момент, даже сегодня. Ориентиры отскока — возвратное движение доллара к круглым 80 рублям», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Что будет с долларом дальше

По мнению экспертов, в апреле давление на доллар сохранится, но уже к маю возможен его возврат к диапазону 80–82 рубля , если не произойдет новых шоков.

Бахтин допустил импульсы снижения доллара до отметки 75 рублей в течение апреля. При этом возможны технические коррекции вверх, к 78–79 рублям, добавил инвестстратег. По мнению Васильева, в ближайшие недели рубль останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах: доллар будет стоить 75–80 рублей, евро — 88–94 рубля, юань —10,9–11,7 рубля.

«Текущее укрепление рубля носит скорее технический и краткосрочный характер, связанный с сезонным притоком экспортной выручки и отсутствием покупок валюты Минфином. Фундаментальных факторов для устойчивого укрепления рубля нет: импорт постепенно восстанавливается, а экспортеры не спешат продавать валюту сверх налоговых нужд. К концу месяца можно ожидать возвращения курса к 80–84 рублям. Средний курс доллара в апреле может быть в диапазоне 77–82 рубля. Во втором квартале 2026 года — апреле-июне — средний курс будет находиться в пределах 80–82 рублей за доллар, при этом возможны краткосрочные откаты к 77 рублям, но устойчивое укрепление маловероятно», — отметил Виноградов.