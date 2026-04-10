Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Юрист рассказал, признают ли брак недействительным, если расписаться не своей подписью

Адвокат Жорин: брак могут признать недействительным, если подпись в ЗАГСе подделана
etienneb07/Shutterstock/FOTODOM

Суд может признать брак недействительным, если он был зарегистрирован против воли одного из супругов или подпись на документе была подделана. Однако в случае добровольного согласия подписаться можно нестандартно, брак будет действительным. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил адвокат Сергей Жорин.

«Сама по себе «не та» подпись в ЗАГСе, необычный росчерк, подпись не как в паспорте, сокращенная или намеренно измененная — не делает брак автоматически недействительным. Для заключения брака по закону важны взаимное добровольное согласие сторон и соблюдение условий, установленных Семейным кодексом. Перечень оснований недействительности брака является закрытым и включает не «неверную подпись», а отсутствие добровольного согласия, наличие препятствий к браку, фиктивность и иные прямо названные в статье 27 СК РФ случаи. Сам брак признается недействительным только судом. Поэтому, если человек лично явился в ЗАГС и выразил согласие на регистрацию, спор из-за одного лишь необычного автографа, как правило, перспектив не имеет. Иная ситуация, если речь не о «странной подписи», а о том, что подпись подделана, человек документ не подписывал, не присутствовал лично или его воля была искажена. Тогда вопрос уже не в форме подписи, а в доказуемом отсутствии надлежащего волеизъявления либо в подлоге документов, и это может быть основанием для судебного спора о недействительности брака», — отметил эксперт.

По словам Жорина, в случае развода ситуация аналогичная. Качество подписи не важно, добавил он.

«С разводом через ЗАГС логика та же: брак прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге записей актов гражданского состояния, а не из-за того, насколько «правильно» выглядит подпись. Поэтому «не такая» подпись сама по себе развод не обнуляет. Но если удастся доказать, что заявление о разводе фактически не исходило от супруга, подпись была поддельной или процедура прошла без его действительной воли, тогда можно ставить вопрос в суде об оспаривании соответствующей актовой записи», — заключил адвокат.

Ранее сообщалось, что каждая четвертая россиянка готова выйти замуж за нелюбимого ради дорогого кольца.

 
Теперь вы знаете
Будут ли платить пенсии, кто придумал биткоин и как исчезают банки. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
