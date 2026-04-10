Юрист рассказал, признают ли брак недействительным, если расписаться не своей подписью

Суд может признать брак недействительным, если он был зарегистрирован против воли одного из супругов или подпись на документе была подделана. Однако в случае добровольного согласия подписаться можно нестандартно, брак будет действительным. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил адвокат Сергей Жорин.

«Сама по себе «не та» подпись в ЗАГСе, необычный росчерк, подпись не как в паспорте, сокращенная или намеренно измененная — не делает брак автоматически недействительным. Для заключения брака по закону важны взаимное добровольное согласие сторон и соблюдение условий, установленных Семейным кодексом. Перечень оснований недействительности брака является закрытым и включает не «неверную подпись», а отсутствие добровольного согласия, наличие препятствий к браку, фиктивность и иные прямо названные в статье 27 СК РФ случаи. Сам брак признается недействительным только судом. Поэтому, если человек лично явился в ЗАГС и выразил согласие на регистрацию, спор из-за одного лишь необычного автографа, как правило, перспектив не имеет. Иная ситуация, если речь не о «странной подписи», а о том, что подпись подделана, человек документ не подписывал, не присутствовал лично или его воля была искажена. Тогда вопрос уже не в форме подписи, а в доказуемом отсутствии надлежащего волеизъявления либо в подлоге документов, и это может быть основанием для судебного спора о недействительности брака», — отметил эксперт.

По словам Жорина, в случае развода ситуация аналогичная. Качество подписи не важно, добавил он.

«С разводом через ЗАГС логика та же: брак прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге записей актов гражданского состояния, а не из-за того, насколько «правильно» выглядит подпись. Поэтому «не такая» подпись сама по себе развод не обнуляет. Но если удастся доказать, что заявление о разводе фактически не исходило от супруга, подпись была поддельной или процедура прошла без его действительной воли, тогда можно ставить вопрос в суде об оспаривании соответствующей актовой записи», — заключил адвокат.

Ранее сообщалось, что каждая четвертая россиянка готова выйти замуж за нелюбимого ради дорогого кольца.