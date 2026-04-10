В Госдуме назвали «близким к критическому» состояние коммунальной отрасли в России

Депутат Разворотнева: состояние коммунальной отрасли в РФ близко к критическому

Состояние коммунальной отрасли в России на сегодняшний день «близко к критическому». Об этом заявила зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Парламентарий отметила, что большинство сетей, построенных во время СССР, исчерпали свой срок службы.

«Для того чтобы люди получали свет, воду, тепло, нам нужно проводить тотальную модернизацию этой отрасли. Еще в 2022 году было поручение президента. В 2022 году речь шла о 4,5 трлн руб. Сейчас по источнику фонда развития территорий нужно минимум 10 трлн руб.», — отметила она.

По словам Разворотневой, несмотря на то что бюджет стал активно инвестировать в решение этих задач, нужно привлекать все возможные источники финансирования, так как одних бюджетных вложений для этого будет недостаточно.

До этого вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что отрасли ЖКХ в России необходимо финансовое оздоровление. Он указал на наличие убыточных предприятий ЖКХ и добавил, что в РФ еще не сумели переломить ситуацию со старением коммунальных сетей.

