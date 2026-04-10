Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме назвали «близким к критическому» состояние коммунальной отрасли в России

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Состояние коммунальной отрасли в России на сегодняшний день «близко к критическому». Об этом заявила зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Парламентарий отметила, что большинство сетей, построенных во время СССР, исчерпали свой срок службы.

«Для того чтобы люди получали свет, воду, тепло, нам нужно проводить тотальную модернизацию этой отрасли. Еще в 2022 году было поручение президента. В 2022 году речь шла о 4,5 трлн руб. Сейчас по источнику фонда развития территорий нужно минимум 10 трлн руб.», — отметила она.

По словам Разворотневой, несмотря на то что бюджет стал активно инвестировать в решение этих задач, нужно привлекать все возможные источники финансирования, так как одних бюджетных вложений для этого будет недостаточно.

До этого вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что отрасли ЖКХ в России необходимо финансовое оздоровление. Он указал на наличие убыточных предприятий ЖКХ и добавил, что в РФ еще не сумели переломить ситуацию со старением коммунальных сетей.

Ранее россиянам напомнили о ключевых изменениях в сфере ЖКХ с 1 апреля.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
