Прокурор запросил для мужа Лерчек 7,5 года тюрьмы и штраф 196 млн

Григорий Сысоев/РИА Новости

Прокурор запросил 7,5 года для экс-мужа блогерши Лерчек Артема Чекалина по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело слушается в Гагаринском суде Москвы. Исправление Чекалина возможно только в условиях изоляции от общества, подчеркивает прокурор.

Прокурор также попросила судью назначить штраф в 196 млн 921 тыс. рублей.

По версии следствия, блогер Лерчек (Валерия Чекалина), ее бывший супруг Артем Чекалин и их партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 млн рублей от продаж в сети фитнес-марафона на счет в ОАЭ, предоставив фальсифицированные документы. В суде Чекалин опроверг эти обвинения, заявив, что документы в банк не предоставлялись.

При этом он частично признал вину по делу, но заявлял, что не согласен с квалификацией.

В отношении Лерчек суд выделил дело в отдельное производство и приостановил до ее выздоровления, ей также отменили домашний арест. В настоящее время Чекалина проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина, у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии.

Вишняка приговорили к 2,5 года колонии общего режима и выплате штрафа в 500 тысяч рублей. Он признал вину и заключил досудебное соглашение.

Ранее СК отказал ФНС в возбуждении нового дела против Чекалиных.

 
Будут ли платить пенсии, кто придумал биткоин и как исчезают банки. Главное про деньги за неделю
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!