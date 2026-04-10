Пятилетний мальчик помог спасти семью во время пожара

В городе Лонгвью, штат Техас, пятилетний мальчик помог спасти свою семью во время пожара, который вспыхнул ранним утром, пишет People.

По данным пожарной службы, Джейден был в гостиной и проснулся от громкого хлопка. Он оказался единственным, кто не спал в доме, где в тот момент находились шесть человек.

Проснувшись, ребенок заметил пламя у входной двери и сразу побежал в комнату к своей тете, чтобы предупредить о пожаре.

«Я зашел к ней и сказал: «Пожар»», — вспоминает мальчик.

После этого семья начала срочно эвакуироваться. На помощь пришла соседка, работающая фельдшером и добровольным пожарным: она заметила дым по дороге на работу, вызвала экстренные службы и помогла вывести оставшихся людей, включая тех, кто был прикован к постели.

Благодаря быстрой реакции ребенка и помощи соседки всем удалось выбраться из дома без серьезных травм. Пожарные особо отметили действия мальчика, заявив, что именно его внимательность и мгновенная реакция помогли избежать возможной трагедии.

Ранее в США пострадала целая семья из-за сгоревшего смартфона Samsung.

 
