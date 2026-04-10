Фитнес-тренер рассказал, можно ли похудеть, работая на огороде

Работа в огороде на даче сравнима с упражнениями в зале, но чтобы похудеть, не следует потом есть шашлык и выпивать. Такой совет дал россиянам в беседе с «Газетой.Ru» тренер загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Дачный сезон становится альтернативой спортзалу. Легкая активность вроде полива или неспешной прополки сидя забирает порядка 180–250 ккал в час. Средняя нагрузка с наклонами, граблями и переноской ведер выводит на 250–350 ккал. А тяжелая перекопка лопатой, таскание мешков с землей или колка дров при хорошем темпе разгоняет расход до 350–500 ккал и выше. Три-четыре часа такой работы по энергозатратам равны мощной силовой с кардио. Самое «жиросжигающее» занятие на участке, пожалуй, перекопка. Здесь одновременно включаются ноги, спина, руки, по сути, это приседания и наклоны в бытовом формате», — отметил он.

Для сжигания жира следует соблюдать дефицит калорий, напомнил тренер.

«Чтобы сжечь килограмм жира, нужен дефицит около 7500 ккал. При трех часах активной работы в день со средним расходом 300 ккал в час набегает 900 ккал сверх обычной жизни. За неделю примерно минус 0,5–1 кг. Но только при одном условии: питание не должно уходить в плюс. И вот тут главная ловушка. Шашлыки, жареная картошка, майонезные салаты, печенье «под чай» и вечерний алкоголь «за здоровье дачи» легко добавляют тысячу калорий, которые перекрывают весь расход на грядках. В итоге вместо дефицита получается профицит», — предупредил Брабечан.

