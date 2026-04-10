«Подлатать дыры и подвезти оружие». Будет ли Киев соблюдать пасхальное перемирие?

В Кремле приняли во внимание ответное обещание Украины соблюдать пасхальное перемирие, которое изначально было предложено Владимиром Путиным. Режим прекращения огня будет введен с 16:00 субботы до конца воскресенья и распространится на все направления боевых действий. Для чего Киев может использовать перемирие и возможно ли его продление — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня на Украине в связи с православной Пасхой. Перемирие начнется 11 апреля в 16:00 по московскому времени и продлится до конца дня 12 апреля, говорится в сообщении Кремля.

Соответствующее распоряжение будет действовать по всем направлениям фронта. При этом российским войскам предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не обсуждала перемирие заранее с другими сторонами переговоров по Украине. При этом в Кремле уже видели заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев поддержит режим прекращения огня.

В своем обращении Зеленский отметил, что Киев «неоднократно заявлял о своей готовности к симметричным шагам». Он напомнил, что украинская сторона также предлагала прекратить огонь на время пасхальных праздников «и будет действовать в соответствии с этим».

«Людям нужна Пасха, свободная от угроз, и реальные шаги к миру, и у России есть шанс не возобновлять обстрелы и после Пасхи», — пояснил Зеленский.

Киев неоднократно поднимал вопрос о перемирии в ходе переговоров. Зеленский считает, что введение пасхального перемирия «может создать правильные предпосылки для договоренностей».

В прошлом году российские власти также объявляли пасхальное перемирие. В 2025 году режим прекращения огня вводился сроком до трех дней.

Будет ли Киев соблюдать перемирие?

Украина может нарушить объявленное Россией пасхальное перемирие на фронте, однако Москва надеется, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это святой праздник, поэтому мы будем надеяться, что они [ВСУ] перемирие будут принимать, потому что среди украинских военнослужащих тоже очень много православных, которые чтят этот праздник», — отметил парламентарий.

При этом Чепа не исключил нарушений с украинской стороны.

«Киев может сделать что угодно. Мы это наблюдали, это было и в прошлые годы», — напомнил депутат.

Его коллега, также первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что украинский лидер должен соблюдать перемирие, ведь Пасха — важный праздник и для украинского народа.

«Знаю, что мы этого (нарушать перемирие. — «Газета.Ru») не будем делать... Мы обычно выдерживаем перемирие. Думаю, что в этой ситуации, скорее всего, он [Зеленский] должен все-таки это сделать. Для его же людей тоже, для украинцев это тоже важно», — подчеркнула она в беседе с «Газетой.Ru».

Минобороны России

Что ВСУ успеют за время перемирия

Украинская сторона была заинтересована в более продолжительном перемирии, о чем говорил сам Зеленский. Однако оно дало бы ВСУ больше возможностей для совершения маневров, заявил «Газете.Ru» военный эксперт Юрий Кнутов.

«В прошлом году пасхальное перемирие длилось три дня, и за эти три дня было совершено около 4,5 тысячи провокаций со стороны Украины. Поэтому российское руководство приняло решение ограничиться полутора днями. Это вполне достаточное время, чтобы отпраздновать Пасху. Вечерняя служба начинается традиционно в 5 или 6 вечера, так что Москва с 16:00 прекращает боевые действия», — пояснил он.

Эксперт отметил, что на одних участках фронта украинским войскам нужно провести передислокацию, а на других — совершить ротацию и подвезти боеприпасы. По мнению Кнутова, за полтора дня сделать это в полном объеме будет трудно, а вот за три дня ВСУ вполне бы успели.

«Как-то серьезно подлатать дыры в линии обороны украинские войска все-таки не успеют за полтора дня пасхального перемирия. Тем более у них вряд ли получится организовать контрнаступательные операции на отдельных участках. Однако подвезти вооружения и совершить ротацию смогут, а тем самым укрепят обороноспособность», — рассказал Кнутов.

Может ли перемирие быть продлено?

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов ответить взаимностью на режим тишины в рамках пасхального перемирия, которое может открыть путь к «подлинной дипломатии».

«Наша позиция заключается в том, что вообще нет необходимости возобновлять удары . Долгосрочное прекращение огня может открыть путь к подлинной дипломатии, чтобы положить конец конфликту», — написал Сибига в своих социальных сетях.

В свою очередь в Кремле заявили, что Россия хочет прочного мира, а не продления перемирия.

«[Перемирие] носит гуманитарный характер. Светлый праздник Пасхи — это праздник для нашей страны, также для Украины, для украинцев, для украинского народа. <...> Это первое. Второе: как мы неоднократно говорили и как говорил президент Путин, мы хотим не перемирия, мы хотим мира прочного. Устойчивого мира, и этот мир может наступить сегодня в случае, если президент Зеленский возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник не исключил, что пасхальное перемирие может перерасти в более длительное при условии, что украинская сторона не нарушит свои обязательства.

«Конечно, мало верится в то, что украинская сторона все-таки будет соблюдать все обязательства пасхального перемирия. У нас уже был горький опыт, когда именно Киев нарушал перемирие, даже которое сам и инициировал. Поэтому сейчас в правдивость обещаний Зеленского верится с трудом», — сказал депутат «Газете.Ru».

Он уверен, что если перемирие и будет нарушено, то точно не российской стороной, так как Москва неоднократно показывала приверженность своим обещаниям.

«Не исключаю, что при успешном завершении пасхального перемирия без нарушений со стороны Киева оно может продлиться более долгое время. Это бы способствовало скорейшему возобновлению переговорного процесса. Однако тут мяч целиком и полностью на стороне Киева. Москва предложила условия и будет их соблюдать, но если Киев нарушит перемирие, то ни о каком продолжении не может идти речи», — заключил Колесник.

С другой стороны, еще до того, как Владимир Путин объявил о перемирии на Пасху, поступали сообщения о подготовке Киева к мощным ударам по линии боевого соприкосновения. Поэтому, по мнению военного эксперта Юрия Кнутова, о продлении перемирия на более долгий срок не может идти и речи.

«До решения верховного главнокомандующего о перемирии от военных приходила информация, что киевский режим готовится к мощнейшим ударам как на линии боевого соприкосновения, так и по внутренним районам России при помощи дронов. Это намеренно планировалось, чтобы сорвать празднование Пасхи», — заявил военный эксперт.

При этом он подчеркнул, что, если Киев все-таки нарушит режим прекращения огня, российские войска смогут отразить большую часть угроз, однако жертвы не исключены, что точно омрачит праздник.

«Изначально пасхальное перемирие не предполагалось как продолжительное. Оно было нужно исходя из того, что на Украине до сих пор проживает большое количество людей, которые придерживаются традиции православной церкви Московского патриархата, которые празднуют Пасху вместе с нами. Простые люди должны иметь возможность отметить этот самый значимый в христианстве праздник», — заключил Кнутов.