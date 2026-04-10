Молодые люди два месяца шантажировали и насиловали школьницу

В Казахстане молодых людей задержали за шантаж и изнасилование школьницы
16-летняя девушка из Казахстана два месяца подвергалась насилию со стороны шантажирующих ее молодых людей. Об этом сообщает Orda.kz.

По данным издания, с первым десятиклассница познакомилась в интернете в январе несмотря на то, что брат (ее официальный опекун) запретил общаться с незнакомцами.

Позже новый знакомый позвонил ей ночью и потребовал выйти из дома. Так как он угрожал рассказать ее брату об этих «отношениях», она вышла на встречу, где юноша стал к ней приставать.

Молодой человек дал номер школьницы семерым друзьям. Опасаясь, что они расскажут о происходящем брату, девушка встречалась с ними и подвергалась насилию. Это продолжалось два месяца.

Спустя время об этом узнал директор школы, а затем и брат. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Из восьми молодых людей задержали только двоих. По остальным проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Ранее семеро мужчин надругались над школьницей в кафе.

 
