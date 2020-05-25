Попова заявила, что придется носить маски еще один-два месяца

Россиянам придется соблюдать «масочный режим» еще один-два месяца, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что с вирусом придется жить долго. Также придется соблюдать санитарные правила индивидуальной защиты, чистоты помещений, специальной обработки посуды и прочие.

В России выявлено 353 тысячи заражений коронавирусом, скончались 3 633 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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