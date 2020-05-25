61% россиян планируют провести летний отдых дома

61% россиян планируют провести летний отпуск дома, а 31% опрошенных хотят отдохнуть на даче, пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина.

Согласно опросу, 11% хотят отдохнуть в другом городе, 6% — на Черноморском побережье, 5% — в Крыму.

Родин сообщил, что поездки за рубеж россияне не планируют. Это связано с уменьшением доходов из-за пандемии и ростом страха из-за коронавируса.

В России выявлено 353 тысячи заражений коронавирусом, скончались 3 633 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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