В Челябинской области завели дело после гибели ребенка при пожаре в жилом доме

МЧС: семилетняя девочка погибла при пожаре в поселке Кропачево
ГУ МЧС России по Челябинской области

В поселке Кропачево Челябинской области ночью произошел пожар в жилом доме, в результате чего погибла семилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Загорелся многоквартирный жилой дом барачного типа на улице Свердлова. К моменту прибытия огнеборцев происходило горение кровли дома и квартиры открытым пламенем», — пояснили в ведомстве.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил кровлю здания и одну из квартир, пламя распространялось открыто. Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 200 квадратных метров.

Самостоятельно из здания выбрались девять человек, в том числе пятеро из горящей квартиры. Среди них были трое детей — девочки 2012, 2022 и 2023 годов рождения. Никто из эвакуированных не пострадал.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, мать вывела трех дочерей из квартиры через окно. Однако из-за темноты и сильного задымления женщина не смогла обнаружить еще одну дочь, которая впоследствии была найдена мертвой.

Предварительной причиной пожара следователи назвали короткое замыкание электропроводки на кухне. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства происшествия продолжают устанавливать.

