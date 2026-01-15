Размер шрифта
Аналитик заявил о переходе конфликта на Украине в новую стадию

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ситуация на Украине перешла в новую фазу
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире Youtube-канала Deep Dive, что российско-украинский конфликт переходит в новую стадию.

«Мы увидели удар «Орешником» и в дальнейшем таких ударов может быть больше. <…> Ситуация перешла в новую фазу», — поделился Джонсон.

Он уточнил, что российская сторона, вероятно, решила не договариваться, так как «им не предлагают ничего серьезного».

Аналитик пояснил, что Москва могла ужесточить меры после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по отелю и кафе в Херсонской области и попытки атаковать резиденцию президента России в Новгородской области.

9 января Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не обладает реальной властью в своей стране, ей управляют неонацисты.

По словам экс-аналитика ЦРУ, управляют страной представители «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация). Он уточнил, что наибольшим авторитетом у ультранационалистических группировок пользуется бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. В свою очередь к Зеленскому они относятся с недоверием, отметил Джонсон.

Ранее в России заявили о подготовке аналога Нюрнберга для украинских неонацистов.

