В Италии открылись спортзалы и бассейны

В Италии открылись спортзалы, фитнес-клубы и бассейны, пишет «Интерфакс».

Их посещение доступно только по предварительной записи. Только в двух областях спортзалы и фитнес-клубы откроются позже: в Ломбардии — 31 мая, в Базиликате — 3 июня.

На прошлой неделе в Италии заработали бары и рестораны. Правительство постепенно снимает ограничения по коронавирусу на фоне падения суточного прироста заражений и смертей.

Всего в Италии коронавирусом заразились почти 230 тысяч, выздоровели 140 тысяч, скончались почти 33 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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