Число умерших в Москве превысило 2 тысячи

Еще 41 пациент, заразившийся коронавирусом, умер в Москве за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба, у всех пациентов был подтвержден также диагноз «пневмония».

Таким образом, общее число умерших с начала пандемии достигло 2 034.

Отмечается, что это самый низкий показатель с 7 мая, когда скончались 39 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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