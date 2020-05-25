В Казани взорвался газ в жилом доме, есть пострадавший

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В жилом многоквартирном доме в Казани произошел взрыв газа, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Татарстану.

В результате пострадала хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв.

В настоящее время производится эвакуация жителей дома, рассказали в ведомстве.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Взрыв газа: двое россиян погибли при обрушении дома

Один человек погиб при взрыве газа в доме в Нижегородской области, возбуждено дело