Названы опасные для больных коронавирусом препараты

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Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета «Вечерней Москве».

По ее словам, некоторые пациенты с COVID-19 начинают лечиться препаратами, которые употребляют при обычной простуде, чего при коронавирусе делать нельзя. В их число входит ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен. Данные препараты относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов, указала Жолобак.

Специалист рассказала, что опыт исследователей из Франции и Италии показал, что перечисленные медикаменты делают организм еще более восприимчивым к вирусу.

«Поэтому никаких аспиринов», — сказала Жолобак.

Она сообщила, что данные лекарства создают благотворную среду для коронавируса, из-за чего он легче проникает в легкие, что приводит к воспалительному процессу, пневмонии, а также поражению альвеол.

Вирусолог также порекомендовала не использовать в лечении коронавируса парацетамол. Она отметила, что последствия от его употребления могут быть «непредсказуемыми». Действие этого препарата на COVID-19 еще до конца не изучено, сообщил специалист.

Кроме того, вирусолог предупредила, что болеутоляющие средства и любые анальгетики могут вызвать как осложнение дыхания, так и различные патологии.

«Вывод один: у вас высокая температура — обращайтесь в срочном порядке к врачу и не занимайтесь самолечением», — подчеркнула Жолобак.

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