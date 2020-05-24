Роскомнадзор закрыл более 20 онлайн-ресурсов по торговле электронными пропусками

Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 20 интернет-страницам, где пользователям предлагали купить электронные пропуска для передвижения по городу во время режима обязательной самоизоляции, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ограничен доступ или отработан вопрос удаления противоправной информации с более 20 интернет-страниц, содержащих недостоверные сведения об изготовлении пропусков, — заявили в пресс-службе.

По словам представителей ведомства, все ресурсы были заблокированы на основании требований Генпрокуратуры РФ.

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