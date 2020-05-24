Тонна шоколада вытекла из грузовика на западе Франции
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Тонна шоколада вытекла из грузовика во французской коммуне Лангоне на западе Франции. Об этом пишет Le Telegramme.
Инцидент произошел 22 мая. Грузовик доставлял 24 тонны шоколада. На подъезде к блинной из цистерны начал вытекать шоколад. Всего вытекло около тонны продукта.
На место происшествия выехали пожарные, которые помогли собрать шоколад с земли ведрами.
Отмечается, что на работу блинной случившееся никак не повлияло.