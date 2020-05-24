Больше половины российских регионов могут начать снимать ограничения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 44 из 85 регионов могут переходить к первому этапу снятия ограничений. Об этом она рассказала в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, 44 субъекта РФ уже могут переходить к первому этапу снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Она добавила, что это можно сделать «сегодня или завтра».

По последним данным, в России коронавирус зафиксирован у 344 481 человека, выздоровели 113 299, умер 3541.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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