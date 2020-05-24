В России нет случаев смерти от коронавируса на дому
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не были зафиксированы случаи смерти от коронавируса на дому. Об этом она сообщила в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».
«Для нас еще важно отметить, что в РФ нет случаев смерти от COVID-19 на дому в отличие от значительного ряда стран», — сказала глава ведомства.
По последним данным, в России коронавирус зафиксирован у 344 481 человека, выздоровели 113 299, умер 3541.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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