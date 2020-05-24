Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Иране
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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на юго-западе Ирана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на данные Сейсмологического центра Института геофизики Тегеранского университета.
Землетрясение потрясло провинцию Кохгилуйе и Бойерахмед, в частности город Догонбедан.
В настоящее время информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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