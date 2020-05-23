В многоэтажке Петербурга при пожаре погибли два человека
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В Выборгском районе Петербурга два человека погибли при пожаре в квартире на восьмом этаже. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что пожар произошел на площади 20 кв. м в 55-метровой квартире на Северном проспекте, 16. Спасатели прибыли на место происшествия в 19.22 мск.
«С выше- и нижележащих этажей эвакуировано 15 человек. К сожалению, погибли 2 человека», — говорится в сообщении.
Пожар был локализован в 19.39 мск, ликвидирован – в 20.07 мск.
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