В многоэтажке Петербурга при пожаре погибли два человека

В Выборгском районе Петербурга два человека погибли при пожаре в квартире на восьмом этаже. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что пожар произошел на площади 20 кв. м в 55-метровой квартире на Северном проспекте, 16. Спасатели прибыли на место происшествия в 19.22 мск.

«С выше- и нижележащих этажей эвакуировано 15 человек. К сожалению, погибли 2 человека», — говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 19.39 мск, ликвидирован – в 20.07 мск.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трое детей и женщина погибли при пожаре под Ярославлем